POL-PPKO: Nachtrag zur Vermisstenmeldung aus Vallendar

Koblenz (ots) - In der Nacht zum 31.12.2022 kam es in der Siedlung Neuendorf zu mehreren Mülltonnenbränden. Am späten Abend des 30.12.2022 waren bei der Bekämpfung der Brände Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. An manchen Stellen waren durch die Störer Barrikaden errichtet worden. Nachdem es gegen 01:30 Uhr zum Brand eines Pkw kam, wurde die Örtlichkeit mit starken ...

