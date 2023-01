Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte verursachten rund 1.000 Euro Sachschaden an einem Pkw in Brackenheim. Zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 3. Januar 2023 stand der jetzt beschädigte BMW in der Ochsenburger Straße. Dem Schadensbild zur Folge bewarfen oder beschossen die Täter den Wagen gezielt mit Feuerwerkskörpern und verursachten so den Schaden an dem Wagen. Der Polizeiposten Brackenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 07135 6096 zu melden.

