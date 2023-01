Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bereicht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Leingarten - B293: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Am heutigen Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr ereignete sich auf der B293 Höhe Lei-garten ein größerer Auffahrunfall mit 4 leicht verletzten Personen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Lenker eines Pkw Opel Zafira, der die B293 von Heil-bronn kommend in Richtung Eppingen befuhr. Aufgrund stockenden Verkehres musste der Lenker des Opel verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihm fahrende Lenkerin eines Pkw Ford Fiesta konnte ebenfalls noch anhalten, wurde jedoch von einem Lenker eines Pkw BMW 3 von hinten gerammt, der die Stockung aufgrund Unachtsamkeit zu spät bemerkte. Ebenfalls zu spät bemerkte der Lenker eines Ford Focus die Verkehrslage und fuhr dem BMW, der ins-gesamt mit 3 Personen besetzt war, von hinten mit voller Wucht auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurden alle Fahrzeuge nochmals ineinandergeschoben. Glücklicherweise wurden alle Unfallbeteiligten nur leicht verletzt, der Rettungsdienst war mit 4 Einsatzwagen vor Ort. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Strecke musste bis ca. 17.20 Uhr voll gesperrt werden, kurz nach 17.00 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr geöffnet werden. Das Polizeirevier in Lauffen war mit zwei Streifenwagen im Einsatz. Die Unfallaufnahme und die Verkehrsregelungen dauern im Moment noch an.

