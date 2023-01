Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Türe zur Sakristei aufgehebelt

Am Montagmorgen zwischen 09Uhr und 16.15 Uhr hebelten Unbekannte die Tür zur Sakristei in der St. Laurentius Kirche in der Heitergasse in Obrigheim auf. Der Täter gelang über die unverschlossene Eingangstüre der Südseite ins Objekt. Hier hebelte sie im Anschluss die Türe zur Sakristei auf und durchwühlte mehrere Schränke im Inneren. Bei einer ersten Nachschau konnten bisher keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

