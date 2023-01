Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach-Heidersbach: Unbekannter löst Radmuttern am Reifen eines Pkws.

Im Tatzeitraum vom Samstag, 07. Januar, 22.00 Uhr bis Montag, 09. Januar, 00.45 Uhr, löste eine unbekannte Person die Radmuttern am rechten Vorderreifen eines Pkws. Der besagte Pkw war in Heidersbach im Bereich der Sonnenhalde abgestellt. Als der 28-Jährige Besitzer des Wagens am Montag gegen 0.45 Uhr losfuhr und über die B27 in Fahrtrichtung Buchen unterwegs war, verlor der Wagen plötzlich sein rechts Vorderrad. Der PKW setzte daraufhin auf der Fahrbahn der Bundesstraße auf. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf einen möglichen Verursacher sind aktuell nicht bekannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, zu melden.

Buchen: Betrunken einen Unfall verursacht und im Anschluss aus dem Staub gemacht.

In der Nacht auf Freitag beobachtete ein Zeuge einen betrunkenen Autofahrer, der mit seinem Pkw einen Unfall in Buchen verursachte und wegfuhr. Gegen 22.30 Uhr meldete sich der Zeuge bei der Polizei in Buchen und informierte die Beamten über den Unfall in der Kilgensmühle. Demnach beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Mini Pflanzsteine und fuhr davon. Beim Unfallverursacher konnte der Zeuge Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb er die Polizei verständigte. Als er dies dem Mini-Fahrer mitteilte, flüchtete er mit seinem Gefährt. Um dies zu verhindern stellte sich der Zeuge vor das Auto, musste jedoch beiseite springen um von dem Mini nicht erfasst zu werden. Im Rahmen der Fahndung wurde das beschädigte Fahrzeug im Hof der Halteranschrift aufgefunden. Von dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Gegen 00:50 Uhr erschien der 47-jährige Fahrer persönlich auf dem Polizeirevier in Buchen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Infolgedessen musste der Mann die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Fahrerlaubnis des Beschuldigten wurde beschlagnahmt Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Adelsheim: Beschädigter Leitpfosten zwischen Adelsheim und Sennfeld

Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum vom Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um08:00 Uhr, bis Mittwoch, den 04. Januar 2023 um 08.15 Uhr, einen Leitpfosten auf der Landesstraße 1095 zwischen Adelsheim und Sennfeld. Laut Spurenlage kam ein Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der Verkehrsteilnehmer einen der dortigen Leitpfosten und kam im Anschluss in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Anstatt die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person mit ihrem Wagen davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, zu melden.

Mosbach: Betrunken und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein 46-Jähriger befuhr am Samstag um 19:40 Uhr unter Alkoholbeeinflussung und fehlendem Versicherungsschutz mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Neckarelzer Straße in Mosbach. Der Mann fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, da er Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er ohne Versicherungsschutz unterwegs ist und zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Der 46-Jährige musste im Anschluss die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun unter anderem wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Mosbach: Fehlgeschlagene Flucht nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Samstag den 07. Januarum 22Uhr konnte ein 41-Jähriger im Bereich des Bahnhofs Mosbach beim Besprühen von Wänden mit Graffitis auf frischer Tat ertappt werden. Der Mann konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beim Besprühen einer Wand mittels einer Spraydose beobachtet werden. Er verständigte eine vorbeifahrende Polizeistreife, welche nach kurzer fußläufiger Verfolgung den 41-Jährigen stellen konnten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Aglasterhausen: Über Baugerüst in ein Wohnhaus eingebrochen- Polizei sucht Zeugen

Über ein Baugerüst verschaffte sich unbekannte Täter am Freitagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und entwendet Bargeld und Gegenstände im vierstelligen Bereich. Zur Tatzeit war der Bewohner nicht Zuhause. Das Baugerüst steht aufgrund von Renovierungsarbeiten vor Ort. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Mosbach: Unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

Am frühen Freitagmorgen ist ein 24-Jähriger mit seinem Pkw in Mosbach im Bereich der Eisenbahnstraße vor der Polizei geflüchtet. Ein Streifenwagen beabsichtigte es den 24-Jährigen gegen 4.10 Uhr zu kontrollieren Nachdem die Beamten den Mann zum Anhalten brachten und aus dem Streifenwagen ausstiegen, gab der junge Mann Gas um sich der Kontrolle zu enterziehen. Im weiteren Verlauf beschleunigte er sein Fahrzeug um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Den Beamten war es nicht möglich zum Fahrzeug des Mannes aufzuschließen und brachen aus Sicherheitsgründen die Verfolgung ab. Kurze Zeit später konnten die Polizisten den 24-Jährigen mit seinem Auto an der Wohnanschrift antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Anschließend musste der Mann in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

