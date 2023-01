Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Wohnmobil in Heilbronn-Kirchhausen. Die 67-jährige Besitzerin stellte das Wohnmobil am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Bensheimer Straße ab. Als sie am Montagmittag, gegen 14.45 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie die Beschädigung zwischen dem linken Hinterrad und dem linken Vorderrad fest. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Bad Friedrichshall: Unfallhergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Wie es zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro am Montagmittag in Bad Friedrichshall kam ist bisher noch unklar. Gegen 13 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Iveco Kastenwagen die Straße "Am Römerturm" und stoppte sein Fahrzeug im Kurvenbereich zur Paracelsusstraße. Hier soll ihm ein 38-Jähriger mit dessen Kia aufgefahren sein. Der Kia-Fahrer gab allerdings an, dass der 35-Jährige rückwärts gefahren sei und so den Unfall verursacht habe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallergang machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Wer ist zuweit in der Mitte gefahren? - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind die Folge eines Unfalls auf der Landesstraße 1088 am Montagmittag. Der Fahrer einer orangenen Straßenreinigungsmaschine fuhr gegen 12 Uhr von Neuenstadt am Kocher kommend in Richtung Langenbrettach. Im Bereich einer langen Geraden kam ihm ein weißer LKW entgegen. Als die Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, kollidierten die beiden Außenspiegel miteinander. Im Rahmen der Unfallaufnahme machten die zwei Fahrzeuglenker gegensätzliche Angaben und teilten mit, dass der jeweils Andere zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Da bekannt ist, dass hinter den beteiligten Fahrzeugen mehrere andere PKW auf der Landesstraße 1088 unterwegs waren, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte brachen zwischen Sonntag 12 Uhr und Montag 8 Uhr in ein Vereinsheim in Bad Friedrichshall-Jagstfeld ein. Der oder die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in das Gebäude in der Hohe Straße. Im Objekt wurde dann eine weitere Scheibe eingeworfen und zwei Laptops entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

