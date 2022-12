Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - schwer verletzt (30.12.2022)

Brigachtal (ots)

Zu einem Unfall ist es Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, auf der Ringstraße gekommen. Ein 51-jähriger Mann fuhr mit einem Porsche Cayenne auf der Ringstraße in Richtung Siedlerstraße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Auto gegen die Fassade einer Bäckerei. Der Fahrer verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Brigachtal rückte mit Helfern zur Absicherung des Mauerwerks an. Am Auto sowie der Fassade entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell