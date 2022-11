POL-LG: ++ Wohnhauseinbrüche -> "Einbrecher und Diebe können Ihnen auffallen!" ++ Geldbörse verschwindet aus Handtasche - Polizei mahnt zur Umsicht ++ Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin ++ ... die Polizei

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 09.11.2022 ++

Lüneburg

Bleckede/Adendorf - Geldbörse verschwindet aus Handtasche - Polizei mahnt zur Umsicht

Vermutlich durch ein ablenkendes Gespräch erbeuteten zwei unbekannte Täter in den Morgenstunden des 08.11.22 in der Industriestraße die Geldbörse einer 82-Jährigen. Die Seniorin gab an, dass sie gegen 10:00 Uhr auf der Straße in ein Gespräch verwickelt wurde. Danach war die Börse aus der Handtasche weg.

Bereits in den Morgenstunden des 01.11.22 wurde eine 55-Jährigen in den Räumlichkeiten eines Discounters im Nindorfer Moorweg aus der Umhängetasche die Geldbörse gestohlen. Der mögliche Täter wird mit männlich, ca. 170 bis 175 cm groß, 55 Jahre, kräftig mit Bauchansatz und lichtem Haupthaar (Haarkranz) beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-97944-0, entgegen.

In den Nachmittagsstunden des 08.11.22 gelangten Diebe in einem Discounter in der Borwardstraße in Adendorf auch an die Geldbörse einer 79-Jährigen. Hier wurde die Börse beim Einkauf aus der Handtasche unbemerkt gestohlen.

Die Polizei mahnt und rät:

"Tragen Sie Ihre Wertsache in verschließbaren Innentaschen am Körper! Lassen Sie Ihre Handtaschen nicht im Einkaufswagen!"

Lüneburg - Wohnhauseinbrüche -> "Einbrecher und Diebe können Ihnen auffallen, wenn Sie Augen und Ohren offenhalten!" ... und "Stehlen wir den Tätern auch etwas, nämlich Zeit!" - Mechanischer Einbruchschutz wirkt

Zu insgesamt drei Wohnhauseinbrüchen kam es in den Nachmittagsstunden des 08.11.22 im Lüneburger Stadtgebiet. Im Brockwinkler Weg öffneten Unbekannte gewaltsam eine Terrassentür, gelangten ins Wohngebäude und erbeuteten Schmuck. In der Wilhelm-Reinecke-Straße öffneten Unbekannte gewaltsam ein rückwärtiges Fenster sowie eine Terrassentür zweier Wohnungen, durchsuchten diese und erbeuteten ebenfalls Schmuck. Alle Taten ereigneten sich zwischen 16:30 und 18:00 Uhr. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher erahnen die Verstecke! - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten am Abend. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

SEIEN SIE WACHSAM - Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe ("Wachsamer Nachbar") "Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance", weiß Präventionsexperte Michael Falk. "Sind Sie im Urlaub oder länger abwesend, informieren Sie Ihre Nachbarn darüber. Das sensibilisiert und man schaut einfach genauer hin. Vielleicht mäht ja auch Ihr Nachbar mal den Rasen für Sie oder stellt Ihre Mülltonne raus!"

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen, Personen oder Fahrzeuge. - Achten Sie auf Fremde im Umfeld, im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie ggf. an. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei verdächtigen Situationen/Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) sofort die Polizei auch über Notruf 110.

Unterstützen Sie unsere Ermittlungen:

- Notieren Sie Kennzeichen, Fahrzeugtyp und -farbe von fremden Fahrzeugen in Ihrer Umgebung. - Prägen Sie sich das Aussehen von unbekannten Personen in Ihrer Umgebung ein. - Achten Sie auch auf Vorkommnisse bei Ihren Nachbarn. - Teilen Sie ihre Beobachtung umgehend der Polizei mit, in Notfällen und dringenden Verdachtsfällen wählen Sie 110

"Stehlen wir den Tätern auch etwas, nämlich Zeit!" - Mechanischer Einbruchschutz wirkt

EINBRUCHSCHUTZ WIRKT - Mechanischer Einbruchschutz ist wichtig

Sicherungstechnik schreckt Einbrecher ab. Sie bedeutet längere Arbeitszeit = größeres Entdeckungsrisiko. ... so dass Einbrecher bei gut gesicherten Fenstern und Türen ihren Einbruchsversuch bereits nach wenigen Minuten abbrechen. Dass dieser Einbruchschutz wirkt lässt sich sogar mit Zahlen belegen, so dass in den letzten Jahren fast die Hälfte aller Wohnungseinbrüche im Versuch "stecken blieb"- Tendenz steigend.

"Wir wissen, dass es für die Täter schnell und einfach gehen soll. Spüren die Täter den Widerstand von installierten Fenstersicherungen wie z.B. Pilzkopfverriegelungen oder Zusatzschlössern, so lassen diese in fast allen Fällen von der Tat ab", so Präventionsexperte Michael Falk. "Der mechanische Einbruchschutz an Fenstern und Türen genießt aus polizeilicher Sicht weiterhin allergrößte Priorität. Stehlen wir den Tätern auch etwas, nämlich Zeit! Mit jeder Sekunde, die der Einbruchsversuch länger dauert, verändert sich das Entdeckungsrisiko der Täter. Diese wägen dann ab und lassen von der Tat ab."

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

Nutzen Sie Mechanische Sicherungen, die sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, Sie können dem Täter einen bestimmten Widerstand entgegensetzen und einen Einbruch unter Umständen verhindern. Daher sind sie eine wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. - Einbau geprüfter einbruchhemmender Fenster, Türen und Fenstertüren (Balkon- und Terrassentüren) nach DIN EN 1627 (mindestens Widerstandsklasse [RC] 2) - (umlaufende) Pilzkopfverriegelung - einbruchhemmende Fensterbeschläge und abschließbarer Fenstergriff - Der Einbruchschutz von Fenstern kann im Nachhinein immer noch deutlich verbessert werden. Wichtig ist, dass nur eine fachgerechte Montage der Sicherungen und Beschläge den Einbruchschutz erhöht. Die Polizei empfiehlt geprüfte und zertifizierte Produkte des K-EINBRUCH-Level B für Ihre mechanische Absicherung. Einen Premium-Einbruchschutz erreichen Sie mit Produkten, die den K-EINBRUCH-Level A erfüllen.

Zusätzlich eingebaute Alarmanlagen bieten darüber hinaus besonderen Schutz. Denn durch ihre Meldewirkung wird das Risiko für den Einbrecher, entdeckt zu werden, wesentlich erhöht. Am besten ist es, wenn Sie mechanische Sicherungstechnik mit der elektronischen Überwachung sinnvoll kombinieren.

Unter www.k-einbruch.de informiert die Polizei, wie Sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können und welche Sicherungstechnik für Sie geeignet ist. Außerdem erfahren Sie hier, wie der Staat Einbruchschutz fördert.

Kostenlose Tipps und Ratschläge erhalten Sie auch bei Ihrer nächstgelegenen (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle unter www.pd-lg.polizei-nds.de/praevention/beratungsstellen/

Lüneburg - Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 32 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 08.11.22 im Oedemer Weg. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai wollte gegen 17:00 Uhr die auf dem Fahrradschutzstreifen fahrende Radlerin überholen. Diese scherte parallel nach Handzeichen nach links aus, um in die Straße Heidkamp einzubiegen.

Lüneburg - "Kollision"

Leichte Verletzungen erlitt ein 47 Jahre alte Radfahrerin in den Abendstunden des 08.11.22 im Kreuzungsbereich Rote Schleuse. Eine 58 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW wollte von der Straße Rote Schleuse kommend in Richtung Neu Häcklingen einbiegen und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Radfahrerin. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Lüneburg - VW-Fahrer hupt Pedelec-Fahrerin an - Frau stürzt - Zeugen nach Vorfall gesucht

Nachdem ein unbekannter Fahrer eines vermutlich VW Polo in den späten Nachmittagsstunden des 01.11.22 Auf der Höhe eine 36 Jahre alte Redelec-Fahrerin von hinten anhupte und die Lichthupe betätigte, erschrak die Frau gegen 17:00 Uhr, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer (vermutlich ein schwarzer Pkw VW Polo) fuhr weiter. Da mehrere weitere Personen den Vorfall beobachtet haben, bitte die Polizei diese sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, bzw. 8306-2448, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "handfester Streit" zwischen jungen Mädchen

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 14 und 15 Jahre alten Mädchen kam es in den Abendstunden des 08.11.22 in der Lange Straße. Nach zuerst verbalen Streitigkeiten, ging es gegen 21:00 Uhr beleidigend und drohend weiter, so dass final die 15-Jähriger der Jüngeren in den Haaren zog. Parallel bespuckte die 15-Jährige auch eine anwesende 42 Jahre alte Angehörige der 14-Jährigen. Die Polizei ermittelt.

Clenze - betrunken mit Kleintransporter unterwegs - 2,3 Promille

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters Citroen Jumper stoppte die Polizei in den Abendstunden des 08.11.22 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,3 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

Lüchow - mit Radfahrer kollidiert - leicht verletzt

Mit einem von links kommenden radfahrenden Jungen kollidierte ein 53 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Mittagsstunden des 08.11.22 in der Wallstraße. Der Mann war gegen 13:15 Uhr mit seinem VW aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn eingefahren und stieß mit dem 7-Jährigen, der auf dem Bürgersteig unterwegs war, zusammen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW aus dem Landkreis Uelzen stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.11.22 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Bei der BMW-Fahrer stellten die Beamten gegen 16:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - gegen geparkten Pkw gefahren - abgehauen - 3.000 Euro Sachschaden

Gegen einen auf einem Parkplatz Am Taterhof abgestellten Pkw VW Golf fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer. Der Unbekannte war zwischen 11:50 und 13:20 Uhr vermutlich rückwärts gegen den VW gefahren, hatten einen Schaden von gut 3.000 Euro verursacht und fuhr danach weiter. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 08.11.22 auf der Bundesstraße 4 zwischen Jelmstorf und Hoystorf. Dabei waren mehrere Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 103 bei erlaubten 80 km/h gemessen. Parallel kontrollierte die Polizei auch im Verlauf des Nachmittags auf der Bundesstraße 4. Dort waren weitere vier Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

In den frühen Abendstunden des 08.11.22 war die Polizei auch mit Kontrollen in der Gudestraße präsent. Dabei ahndeten die Beamten einzelne Verkehrsverstöße, u.a. falsches Verhalten am Fußgängerüberweg sowie in zwei Fällen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (Besitz von Marihuana).

