Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Senkender Schrankenbaum beschädigt Pkw

Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots)

Zu einem Schaden an einem PKW und der Schrankenanlage kam es gestern Morgen (28.9.) an einem Bahnübergang zwischen Bad Salzschlirf und Müs. Eine 66-jährige Ortsansässige befuhr mit ihrem Fahrzeug den Bahnübergang (K 112) in Richtung Müs, als sich plötzlich der Schrankenbaum senkte und ihr Fahrzeug im Bereich der Motorhaube beschädigte.

Zu einer Kollision mit einem Eisenbahnfahrzeug kam es Gott sei Dank nicht. Die Frau hatte den PKW sofort gestoppt. Die Rentnerin blieb unverletzt.

An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1500 EUR. Der Schaden an der Schrankenanlage wird mit etwa 1000 EUR beziffert. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

