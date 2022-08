Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Brand einer Rebhütte // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ihringen - Am späten Mittwochabend, 24. August 2022, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 23 Uhr über eine brennende Rebhütte im Gewann Unterer Winklerberg in Kenntnis gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit 22 Kräften im Einsatz war, gelöscht werden. Die Rebhütte wurde jedoch völlig zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro entstanden ist. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 in Verbindung zu setzen.

