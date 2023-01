Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Auto überschlagen

Salzkotten (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der L752 (Weltsöden), bei dem sich am Mittwoch ein Autofahrer überschlagen hat, sucht die Polizei Zeugen.

Der 21-jährige Opel-Corsa-Fahrer fuhr gegen 13.15 Uhr vom Kleiner Hellweg kommend in Richtung Salzkotten. Laut seinen Angaben kam ihm im Waldstück in einer Rechtskurve ein schwarzes Auto entgegen. Da das Auto die Kurve schnitt, musste er weit rechts fahren und verlor dann die Kontrolle. Der Corsa kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Der Kleinwagen kippte aufs Dach und blieb am Straßenrand quer zur Straße liegen. Am Auto entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der junge Fahrer wurde vorsichtshalber mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell