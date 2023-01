Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Delbrück-Boke (ots)

(mb) Zwei Verletzte und rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Boker Straße ereignet hat.

Ein 29-jähriger Mann fuhr gegen 16.05 Uhr mit einem Renault Talisman auf dem Taubenweg zur Boker Straße. Er bog nach links auf die Boker Straße in Richtung Delbrück ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 78-jährigen Golf-Fahrers. Der Senior fuhr auf der Boker Straße in Richtung Boke. Er prallte frontal gegen die linke Seite des Renault Kombi. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort von Sanitätern versorgt. Die verletzte Beifahrerin (32) im Renault musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden. Die Boker Straße war im Bereich der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell