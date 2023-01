Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger und Radlerin verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Eine Radlerin und eine Autofahrerin sind am Montagnachmittag bei Regenschauern mit Fußgängern kollidiert. Zwei Personen erlitten Verletzungen.

Gegen 17.00 Uhr nutzte ein 24-jähriger Fußgänger die Fußgängerampel an der Warburger Straße in Höhe Vogeliusweg. Parallel dazu bog eine 45-jährige BMW-Fahrerin aus Seitenstraße nach links in Richtung Innenstadt ab. Im Regenschauer übersah die Autofahrerin den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der 24-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf dem Domplatz war ein 65-jähriger Fußgänger während eines Regenschauers gegen 17.35 Uhr am Neptunbrunnen in Richtung Grube unterwegs. Eine 58-jährige Elektrorad-Fahrerin übersah den Mann. Bei der Kollision stürzten beide. Während der Fußgänger unverletzt blieb zog sich die Radlerin Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

