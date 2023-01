Polizei Paderborn

POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem im September 2022 verübten Raubüberfall auf einen 21-jährigen Mann hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht, die zwei Tatverdächtige zeigen.

Am 10. September 2022 verließ das Opfer zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr ein Lokal an der Marienstraße. Auf der Straße wurde der 21-Jährige von einem jungen Mann angesprochen und plötzlich von einem zweiten Mann zu Boden gestoßen. Dann sollen mehrere Personen auf ihn eingetreten haben. Bei dem Angriff wurden sein Portmonee sowie sein Handy geraubt. Ein Zeuge ging dazwischen und die Täter flüchteten. Das Handy wurde später aufgefunden in dem Lokal abgegeben. Die gestohlene Bankkarte des Opfers setzten zwei Tatverdächtige mehrfach in einer Tankstelle an der Bahnhofstraße zum Bezahlen ein. Die beiden unbekannten Personen wurden von der Überwachungskamera aufgenommen. Mit Gerichtsbeschluss hat die Polizei die Fotos im Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/95207

Wer eine oder beide Personen kennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell