POL-PB: Mutmaßlicher Dieb auf Fahndungsfoto

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Die Polizei fahndet mit Hilfe von Fotos nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, im August 2022 eine 30-jährige Frau bestohlen zu haben.

Das Opfer hatte den Tatverdächtigen am späten Abend des 04. August 2022 am REWE-Markt an der Dubelohstraße kennengelernt. Sie kauften zum Geschäftsschluss Getränke und gingen gemeinsam zum Schlosspark. Dort hielten sie sich bis in die Nacht auf. Gegen 02.00 Uhr verließen sie den Park und gingen an der Schlossstraße entlang. Dann setzte sich der Mann ab und verschwand. Das Opfer stellte wenig später fest, dass aus ihrem Rucksack das Portmonee, ihr Handy und weitere Sachen entwendet worden waren.

Die am Tatabend entstandenen Bilder aus einer Überwachungskamera wurden per Gerichtsbeschluss zur Fahndung freigegeben und sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/95141

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

