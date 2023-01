Polizei Paderborn

POL-PB: PKW-Aufbrecher am Neujahrsmorgen festgenommen

Paderborn (ots)

(CK) - Der Polizei Paderborn ist es gelungen, einen 20-jährigen Mann aus Paderborn festzunehmen, der für eine Vielzahl von PKW-Aufbrüchen in den vergangenen Wochen in Paderborn mutmaßlich verantwortlich ist. Darüber hat die Polizei in mehreren Presseberichten immer wieder berichtet, zuletzt am vergangenen Freitag, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5405305.

Der Beschuldigte hat in seiner verantwortlichen Vernehmung bereits mehrere PKW-Aufbrüche eingeräumt und machte zudem Angaben zu drei Einbrüchen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Am Neujahrsmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen Mountainbike-Fahrer auf der Fürstenallee in Höhe der Fischteiche. Er entsprach der Beschreibung des Täters, der für eine Vielzahl von PKW-Aufbrüchen in den vergangen Wochen im Stadtgebiet von Paderborn verantwortlich war. Noch am Anhalteort machte der junge Mann Angaben zu zwei soeben von ihm begangenen PKW-Aufbrüchen auf dem Pendlerparkplatz an der Dubelohstraße / Heinz-Nixdorf-Ring. Er führte noch Diebesgut aus den aufgebrochenen Fahrzeugen sowie Aufbruchwerkzeug mit sich.

Daraufhin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache Paderborn gebracht.

In der sich anschließenden Vernehmungen gab der Beschuldigte mehrere Autoaufbrüche zu. Die Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der 20-Jährige für eine Vielzahl der PKW-Aufbrüche, die in den letzten Wochen im Paderborner Stadtgebiet begangen wurden, verantwortlich ist. Weiterhin gab der Beschuldigte zu, dass er zwei Einbrüche in Imbisse in Schloß Neuhaus sowie in Büroräume eines Autohandels am Hohenloher Weg begangen hatte.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Paderborners wurde weiteres umfangreiches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 20-jährigen aus Paderborn wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen sowie Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell