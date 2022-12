POL-PB: Räuber flüchtet ohne Beute aus Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (CK) - In der Nacht zu Donnerstag (29.12.) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Innenräume eines Friseurgeschäftes an der Borchener Straße ein. Aus der Kasse und mehreren Trinkgeldspardosen stahlen die Diebe Bargeld und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen ...

