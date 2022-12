Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - zwei weitere Wohnungseinbrüche - Täter entwendeten Bargeld

Schwerte (ots)

Am Montag (19.12.2022) drangen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in Schwerte ein.

Zwischen 6 Uhr und 12.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung am Nordwall auf und durchsuchten nahezu alle Räume. Sie entwendeten eine Geldbörse und eine Geldkassette.

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 14 Uhr drangen Unbekannte in eine Dachgeschosswohnung Am Spiekebrauck ein. Auch hier wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht und Bargeld entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

