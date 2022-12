POL-UN: Kamen - Raub auf Tankstelle - Täter erbeutete Bargeld und Zigaretten

Unna (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (18.12.2022) an mehreren Fahrzeugen in Massen eine Scheibe eingeschlagen und den Innenraum durchsucht. Nach bisher vorliegenden Anzeigen sind die Täter im Bereich Buderusstraße, Lippestraße und Kleine Buderusstraße in sieben PKW eingedrungen. In einigen Fällen wurde nichts entwendet. Bisher liegen Angaben dazu ...

mehr