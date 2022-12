POL-UN: Unna - mehrere Kraftfahrzeuge aufgebrochen - Täter schlugen Scheiben ein

Selm (ots) - Unbekannte Täter drangen am Sonntag (18.12.2022), nach bisher vorliegenden Anzeigen, in drei Häuser in Selm ein. In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Balkontür an der Straße Langer Acker auf und gelangten dadurch in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume. Noch ist nicht bekannt, ob die Täter etwas ...

mehr