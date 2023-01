Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Graffitischmierereien - Zeugen gesucht

Unbekannte sprühten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Graffiti in Lauda und verursachten dadurch mehrere tausend Euro Sachschaden. Im Zeitraum zwischen Dienstag um 17 Uhr und Mittwoch gegen 6.45 Uhr waren die Täter zu Gange und beschmierten in der Bahnhofstraße eine Gebäudefassade einer Firma, eine Kunststoffabdeckung und einen auf dem Firmenparkplatz abgestellten Mercedes Sprinter mit schwarzer Farbe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Igersheim: Aufgefahren - Hoher Sachschaden

Rund 13.000 Euro entstand am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 2251 bei Igersheim. Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Landesstraße von Markelsheim in Richtung Igersheim. Hierbei übersah er vermutlich den vor ihm fahrenden Peugeot 3008 einer 56-Jährigen, die vermutlich wegen eines technischen Defekts die Geschwindigkeit verringerte, und fuhr auf den Wagen auf. Der Seat wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die 56-Jährige konnte ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme wieder fortsetzen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell