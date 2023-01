POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Fußgängerin Eine Verletzte und geringer Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagabend in Heilbronn. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Toyota die Karlstraße und bog an der ampelgeregelten Kreuzung nach links in die ...

mehr