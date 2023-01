Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2023

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bettingen: Rauschgiftkurier in Haft

Ein 36-Jähriger wurde am Montagmittag in Wertheim festgenommen. Ihm wird vorgeworfen über sechs Kilogramm Kokain nach Deutschland eingeführt zu haben. Der Festnahme vorausgegangen war die Kontrolle eines Fernreisebusses in Wertheim-Bettingen. Im Rahmen dieser fanden die Polizisten im Gepäck des Tatverdächtigen das abgepackte Betäubungsmittel mit einem geschätzten Marktwert von circa 480.000 Euro. Der Mann, der selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand sowie mehrere Mobiltelefone mit sich führte, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Dienstag beim Amtsgericht Tauberbischofsheim richterlich vorgeführt. Ein von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragter Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

