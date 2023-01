Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal: Handbremse nicht angezogen

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Elztal. Gegen 20 Uhr stellte ein 41-jährigrer Lieferant seinen VW Caddy im Bereich der Mozartstraße ab. Hierbei vergaß er vermutlich den Wagen vor dem Wegrollen zu sichern und zog nicht oder nicht vollständig die Handbremse an. Als er das Auto verlassen hatte, begann dieses rückwärts begrab in Richtung der Masseldornstraße zu rollen. Nach circa zehn Metern durchbrach der VW eine Grundstücksabgrenzung und kam nach weiteren rund 20 Metern an einem Gartenteich zum Stehen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Neckargerach: Von der Fahrbahn abgekommen

Aus unklarer Ursache kam am Donnerstagmorgen ein Auto auf der Landesstraße 634 bei Neckargerach von der Fahrbahn ab. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße zwischen Schollbrunn in Richtung Neckargerach. Gegen 8.30 Uhr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet anschließend ins Schleudern. Schlussendlich bleib der Wagen auf der linken Seite im Grünstreifen stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Mosbach: Ins Schleudern geraten

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 292 bei Mosbach. Als ein 56-Jähriger mit seinem Audi 80 gegen 15 Uhr am Mosbacher Kreuz die Ausfahrt "Waldsteige" nehmen wollte, verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Gefährt. Der Audi drehte sich um 270 Grad und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Pkw wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

