POL-AC: Schwerer Unfall in der Eifel - Mann schwebt in Lebensgefahr

Aachen (ots) - Am Elisenbrunnen sind gestern (22.12.2022) wieder zivile Polizisten im Einsatz gewesen. Um 13:20 Uhr beobachteten sie zwei junge Frauen, die sich auffällig für die umherstehenden älteren Menschen interessierten. Als eine 80-jährige Frau in einen Bus einstieg, griff eine der jungen Frauen in ihre Handtasche. Die Polizisten reagierten sofort und ergriffen die 19-jährige Diebin, die es auf die Geldbörse ...

