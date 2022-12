Polizei Aachen

POL-AC: Erneut Taschendiebe auf frischer Tat ertappt

Aachen (ots)

Am Elisenbrunnen sind gestern (22.12.2022) wieder zivile Polizisten im Einsatz gewesen.

Um 13:20 Uhr beobachteten sie zwei junge Frauen, die sich auffällig für die umherstehenden älteren Menschen interessierten. Als eine 80-jährige Frau in einen Bus einstieg, griff eine der jungen Frauen in ihre Handtasche.

Die Polizisten reagierten sofort und ergriffen die 19-jährige Diebin, die es auf die Geldbörse der Frau abgesehen hatte. Ihre 21-jährige Begleiterin versuchte zu flüchten, kam aber nicht weit, bis auch sie von den Polizisten gestoppt wurde.

Die beiden Frauen, die in Köln wohnen, sind in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Taschendiebstahls in Erscheinung getreten. Die Beamten stellten die Personalien der beiden Frauen fest, anschließend wurden sie wieder entlassen.

Gegen sie wird nun wegen versuchten Taschendiebstahls ermittelt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell