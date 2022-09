Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch in Gaststätte; Schuppenbrand

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße entstanden. Eine 24-Jährige war kurz vor acht Uhr mit ihrem VW auf der Straße in Richtung Nürtingen unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Tischardter Straße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Hauptstraße entgegenkommenden Ford eines 35-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Nürtinger Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und elf Uhr drangen die Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Lokal ein. Dort entwendeten sie ein aus mehreren elektronischen Geräten bestehendes Kassensystem im Wert von mehreren tausend Euro und machten sich unerkannt aus dem Staub. Zur Spurensicherung kamen Beamte der Kriminalpolizei vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (sr)

Meßstetten (ZAK): Brand von Schuppen

Zum Brand eines Schuppens kurz nach dem Ortsausgang in Verlängerung der Hangergasse sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag ausgerückt. Kurz vor 13 Uhr war der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine starke Rauchentwicklung in Richtung des Wildgeheges gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der offenbar leerstehende Schuppen bereits abgebrannt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Hechingen-Schlatt (ZAK): Frontal in den Gegenverkehr

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 90.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der B 32 in der Ortsdurchfahrt Schlatt ereignet hat. Ein 72-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit seinem Peugeot 308 auf der Bundesstraße von Jungingen in Richtung Hechingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein 36-Jähriger, der ihm mit seinem Volvo Lkw-Zug entgegenkam versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu vermeiden. Dennoch prallte der Peugeot frontal in den Lkw. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Peugeot-Fahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sowohl der Lkw als auch der Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 15.45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell