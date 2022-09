Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Reitunfall; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auf vorausfahrende Pkw aufgefahren

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Mittwochmorgen kurz hintereinander im Bereich der Überleitung B28/B312 ereignet. Ein 23-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der linken Spur der B312 in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr im Bereich der Überleitung auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW Caddy eines 55-Jährigen auf. Gegen sieben Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Seat Ibiza dieselbe Strecke. Zu spät erkannte er, dass der vorausfahrende, 19 Jahre alte Lenker eines Opel Astra aufgrund des vorangegangenen Verkehrsunfalls seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste und krachte in das Heck des Wagens. Sowohl der Nissan als auch der Seat und der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 8.10 Uhr vollständig geräumt. (rn)

Bempflingen (ES): In Baustelle gekracht

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 24-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen auf der B 312. Der Mann war gegen 1.35 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er seinen Angaben zufolge am Steuer kurz einnickte. Dadurch übersah er, dass die Fahrspur aufgrund einer Baustelle auf Höhe Bempflingen auf die Gegenfahrbahn verlegt wurde. Er fuhr weiter geradeaus, überfuhr mehrere Warnbaken und krachte nahezu ungebremst in die Baustelle. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war sein Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen und Bauschutt war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Deizisau (ES): Mit Radler kollidiert

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Plochinger Straße / Zeppelinstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 41-Jähriger war mit seinem VW Transporter gegen 8.40 Uhr auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Plochinger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 52-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radstreifen der Plochinger Straße unterwegs war, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. (cw)

Kirchheim (ES): Verletzter Radfahrer

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Mittwochmorgen in der Herdfeldstraße gekommen. Gegen 6.20 Uhr wollte die 24-jährige Lenkerin eines Nissan nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den 38 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der sich mit seinem Rad von hinten annäherte und rechts an ihr vorbeifahren wollte. Der Radfahrer, der ersten Erkenntnissen zufolge ohne Licht unterwegs war, prallte gegen den abbiegenden Pkw und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (sr)

Lichtenwald (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Vierjähriger am Dienstagnachmittag beim Sturz von einem Pferd auf einem Reitplatz in Lichtenwald zugezogen. Der Junge ritt gegen 17.20 Uhr auf einem geführten Pferd, als das Tier plötzlich scheute und der Vierjährige daraufhin zu Boden stürzte. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit Verdacht auf Drogeneinfluss hat ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstabend auf der L 361 zwischen Seebronn und B 28 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Kombi auf der Landstraße unterwegs und kam ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen krachte das Fahrzeug gegen einen Holzmast, welcher durch die Wucht des Aufpralls umfiel. Einem vorläufigen Test zufolge stand der junge Fahrer unter Einfluss mehrerer Betäubungsmittel, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (sr)

Tübingen (TÜ): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Schnarrenbergstraße/Elfriede-Aulhorn-Straße entstanden. Ein 64-Jähriger war kurz vor neun Uhr mit seinem BMW auf der Schnarrenbergstraße in Richtung Nordring unterwegs und wollte an der Einmündung zur Elfriede-Aulhorn-Straße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Schnarrenbergstraße entgegenkommenden Skoda eines 45-Jährigen. Dieser war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt derzeit das Polizeirevier Hechingen, nachdem von Montag auf Dienstag mehrere Pkw in der Ermelesstraße angegangen worden sind. Zwischen 20.30 Uhr und 6.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter an sieben in der Straße abgestellten Pkw jeweils einen Außenspiegel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Von einem möglichen Zusammenhang mit den beschädigten Fahrzeugen in Balingen ist derzeit auszugehen. Zeugentelefon 07471/9880-0. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell