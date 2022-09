Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Frau belästigt; Geld geraubt

Reutlingen (ots)

Gartenhütte in Brand

Aus bislang unklarer Ursache ist in der Nacht zum Dienstag eine Gartenhütte auf einer Wiese im Gewann Bruderhügel in Brand geraten. Gegen 0.50 Uhr fielen einem Bewohner Flammen und Rauch in der Nähe der Hochschule auf, weshalb er Feuerwehr und Polizei verständigte. Die Gartenhütte konnte nach kurzer Suche zügig lokalisiert werden und durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

Münsingen (RT): Nach Unfall geflüchtet

Offenbar zu schnell unterwegs war ein 19-Jähriger, der am Montagabend auf der K6769 zwischen Münsingen und Buttenhausen einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Fahranfänger war gegen 18.45 Uhr mit seinem Renault Kangoo auf der Kreisstraße talwärts in Richtung Buttenhausen unterwegs. Weil er auf der regennassen Fahrbahn seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte und zu schnell fuhr, kam er in einer abschüssigen Rechtskurve mit seinem Wagen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten, bevor er seinen Renault in einer angrenzenden Wiese zum Stehen bringen konnte. Nachfolgend fuhr er wieder rückwärts aus der Wiese und flüchtete von der Unfallstelle. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeschädigte Wagen samt Fahrer in einem Waldstück unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Heranwachsenden ergaben sich Hinweise auf den Einfluss illegaler Betäubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle einbehalten wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1100 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung im Maillepark

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Montagabend im Maillepark gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich dort kurz nach 18 Uhr Handgreiflichkeiten zwischen fünf augenscheinlich betrunkenen Personen entwickelt haben. Ein 27-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der alkoholisierte Mann musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Die übrigen Beteiligten hatten beim Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten und zum genauen Hergang der Auseinandersetzung aufgenommen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind wohl die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der B 297 zwischen Kirchheim und Reudern ereignet hat. Eine 38-Jährige war 13.50 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Kirchheim in Richtung Reudern unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 63-Jähriger mit seinem Audi Q5 an der roten Ampel an der Zufahrt zur BAB 8 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht ins Heck des Audi. Während der 63-Jährige unverletzt blieb, wurde seine 58 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Auch die Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Der Ford war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Junge Frau belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der am Sonntagmorgen in der Annabergstraße eine 18-Jährige angegriffen und belästigt haben soll, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Die junge Frau war gegen 5.45 Uhr am Kirchheimer Bahnhof aus der S-Bahn S1 von Wernau kommend ausgestiegen. Bereits in der S-Bahn war ihr der Mann aufgefallen, der in Wendlingen oder Ötlingen zugestiegen war und sich in dem fast leeren Zug ihr gegenüber hingesetzt hatte. Nach dem Aussteigen in Kirchheim soll der Mann sie im Abstand von mehreren Metern über die Schöllkopfstraße in Richtung Annabergstraße verfolgt haben. In der Annabergstraße rannte der Unbekannte plötzlich auf sie zu, griff sie an und berührte sie unsittlich. Die Frau konnte sich zur Wehr setzen und in ein Gebäude flüchten, woraufhin sich der Angreifer in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann wird als etwa 170 Zentimeter groß, mit dunklen, kurzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Er war mit einer blauen Jacke mit weißen und schwarzen Farbelementen und einer dunklen, weiten Hose, möglicherweise einer Jogginghose bekleidet. Zudem trug er Sportschuhe. Eventuell könnte der Unbekannte Kratzer auf der linken Wange bis hin zum Kiefer haben, die ihm die Heranwachsende bei seinem Angriff beigebracht hatte. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen, denen der Mann möglicherweise in der S-Bahn schon aufgefallen ist. Insbesondere wird aber eine Frau gesucht, die zur genannten Zeit von der Zeppelinstraße kommend zu Fuß in die Schöllkopfstraße in Richtung Bahnhof eingebogen war und an der 18-Jährigen und ihrem Verfolger vorbeigelaufen ist. Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0. (cw)

Tübingen (TÜ): Am Geldautomat beraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls fahndet das Polizeirevier Tübingen nach einem etwa 50 Jahren alten Mann nach einem Vorfall, der sich am Montagabend am Geldautomat einer Bankfiliale am Europaplatz ereignet hat. Ein 25-Jähriger hatte gegen 20.30 Uhr am Geldautomat einen kleineren Bargeldbetrag gezogen. Unmittelbar darauf soll der Mann auf ihn zugegangen sei und ihm das Geld entrissen haben. Als das Opfer sein Geld zurückforderte, drohte ihm der Unbekannte Schläge an und flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt / Neckarbrücke. Der Unbekannte wird als dunkelhäutig, etwa 170 cm groß, schlank und mit schwarz-grauem Dreitagebart beschrieben. Bekleidet war er mit sogenannten Baggy-Pants, einer braun-beigen Jacke und einer schwarzen Basecap. Sein Erscheinungsbild wurde als ungepflegt und seine Bekleidung als verschmutzt beschrieben. Von seinem Fahrrad ist nur bekannt, dass es mit Satteltaschen ausgestattet war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler ereignet hat. Eine 20-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Mössingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 19-Jährige mit ihrem BMW Mini verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell