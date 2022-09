Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf B 463 bei Balingen

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Mehrere Schwerverletzte nach Unfall auf B 463

Sieben zum Teil schwer verletzte Personen, Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro sowie eine mehrstündige Vollsperrung der B 463 sind die Folgen eines heftigen Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag zwischen Balingen und Laufen ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem Renault Trafic gegen 15.50 Uhr in einer Fahrzeugkolonne hinter einem LKW von Albstadt herkommend in Richtung Balingen. Im Bereich der Hurdnagelstraße geriet das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und streifte dort zunächst den entgegenkommenden VW Caddy einer 51-Jährigen. Im Anschluss kollidierte der Renault wuchtig mit einem hinter dem Caddy fahrenden Seat Leon, der von einer 26 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Diese wurde dadurch in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Renault-Lenker, sein 41-jähriger Beifahrer sowie die VW-Fahrerin und zwei im Caddy befindliche Kinder im Alter von acht Jahren erlitten ebenso schwere Verletzungen. Sie wurden wie ein einjähriges Kind, das sich im Seat befunden hatte und auch verletzt worden war, vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Schaden an den drei Fahrzeugen, die allesamt abgeschleppt werden mussten, dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf rund 80.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Fahrbahnreinigung war eine Vollsperrung der B 463 bis kurz nach 20 Uhr notwendig. Der Verkehr wurde umgeleitet, dennoch kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Behinderungen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell