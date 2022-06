Schramberg (ots) - Unbekannte haben am Montag gegen 22 Uhr eine Sachbeschädigung in der Rottweiler Straße begangen. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe einer Sporthalle und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr