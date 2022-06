Schwenningen (ots) - Vermutlich am letzten Wochenende sind zwei Fenster der Neckarschule eingeworfen worden. Der Hausmeister hat am Montagmorgen die Beschädigung festgestellt und die Polizei informiert. Wie diese feststellte, kam es an dem Gebäude in der Wannenstraße nicht zu weiteren Schäden. Wer für die Tat in Frage kommt und wie hoch der Schaden ist, ist noch ...

mehr