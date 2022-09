Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall an der Einmündung B 464 / Rommelsbacher Straße sind am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Der 24-jährige Lenker eines BMW fuhr gegen 15.20 Uhr auf der B 464 und wollte nach rechts auf die Rommelsbacher Straße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf den 57-jährigen Fahrer einer C-Klasse, der auf der Rechtsabbiegespur verkehrsbedingt warten musste und fuhr diesem auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer der C-Klasse und seine 51 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit rund 8.000 Euro beziffert. (sr)

Reutlingen (RT): Erneuter Einbruch ins Schulhaus (Zeugenaufruf)

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Schulgebäude in der Sonnenstraße eingedrungen und haben das dortige Inventar beschädigt. Nachdem es bereits in der Woche zuvor zu einem ähnlichen Ereignis gekommen war (siehe Pressemitteilung vom 19.09.2022 / 16 Uhr), brachen die Täter im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, die Eingangstüre der Schule auf und beschädigten im Inneren mehrere Einrichtungsgegenstände. Wie auch in der Woche zuvor wurde den derzeitigen Ermittlungen zufolge nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West unter der Telefonnummer 07121/9394-0 entgegen. (sr)

Esslingen (ES): In Recyclinghof eingestiegen

Ein Container auf einem Recyclinghof in Zollberg ist im Laufe des Wochenendes aufgebrochen worden. Zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, gelangte der Unbekannte auf ungeklärte Weise auf das Gelände des Recyclinghofs. An einem Lagercontainer hebelte er in der Folge eine Tür auf und entwendete aus dem Inneren nach ersten Erkenntnissen eine Kabeltrommel. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kusterdingen (TÜ): In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Gerhard-Kindler-Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, acht Uhr, gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Gebäude. Dort hebelte er mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchte in den Büros die Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge ließ er einen kleineren Bargeldbetrag und mehrere Notebooks mitgehen. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Quadfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 18 Jahre alter Quadfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L389 zugezogen. Der junge Mann war gegen 10.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße in Richtung Weiler unterwegs, als er sich wenige hundert Meter vor der Einmündung nach Dettingen infolge eines Bremsmanövers mit dem Quad überschlug und stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die L389 bis kurz vor elf Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen Donnerstag und Montag haben Unbekannte in der Tiergartenstraße einen Werkzeugcontainer aufgebrochen. Die Täter überwanden zunächst die Absperrung eines umzäunten Baustellengeländes und öffneten mit brachialer Gewalt die Tür des dort abgestellten Containers. Daraus entwendeten sie Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro und machten sich unerkannt aus dem Staub. (sr)

