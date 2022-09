Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung, Verkehrsunfälle, ausgebüxtes Känguru

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Mit Eisenstange an Tatort zurückgekehrt (Zeugenaufruf)

Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr ist es in der Eugenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Nach zunächst verbal ausgetragenen Streitigkeiten schlug ein 21-Jähriger mit der Faust auf einen 27-Jährigen ein, wonach dieser leicht verletzt wurde. Ein dritter, bislang unbekannter Mann, der zunächst schlichtend auf die Kontrahenten einwirkte, versetzte ersten Ermittlungen zufolge ebenfalls dem 27-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen entfernten sich beide Tatverdächtigen vom Ereignisort. Während der Anzeigenaufnahme kehrte der 21-Jährige mit einer Eisenstange an die Tatörtlichkeit zurück und ergriff bei Erkennen der Polizeibeamten die Flucht. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte der Mann samt Eisenstange gestellt und festgenommen werden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der 21-Jährige Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Das Polizeireviers Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07022/9224-0 um Zeugenhinweise.

Dettingen unter Teck (ES): Zwei Leichtverletzte nach alkoholbedingtem Auffahrunfall

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sind zwei Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Dettingen unter Teck. Ein 47 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Benz Vito befuhr gegen 14.15 Uhr die Kirchheimer Straße in Richtung Owen. Vor dem Mercedes-Benz fuhr ein VW Sharan, welcher von einem 42-Jährigen gelenkt wurde. Der VW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten, woraufhin ihm der Fahrer des Mercedes-Benz hinten auffuhr. Zwei 15 und 17 Jahre alte Mitfahrer im VW erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte seitens der Streifenbesatzung festgestellt werden, dass der Lenker des Mercedes-Benz unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde daraufhin einbehalten. Am Mercedes-Benz Vito entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. An dem VW Sharan beträgt der entstandene Sachschaden etwa 7.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen/Filderstadt-Bernhausen (ES): Kinder ohne geeignete Sicherungen transportiert

Am Samstagmorgen um 07.15 Uhr hat ein 41-jähriger BMW-Lenker in Echterdingen die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung auf sich gezogen, weil er ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde auf dem Rücksitz ein vierjähriges Kind festgestellt, welches ohne geeigneten Sitz und ohne angelegten Sicherheitsgurt transportiert wurde. Am Samstagabend wurde in Bernhausen ein 32-jähriger Fahrzeugführer ebenfalls zur Anzeige gebracht, weil er um 23.55 Uhr einen vier Jahre alten Jungen ohne den vorgeschriebenen Kindersitz beförderte. Erst nach Beibringung von geeigneten Sitzen konnten die Weiterfahrten angetreten werden.

Ofterdingen (TÜ): Känguru ausgebüxt

Am Sonntagmorgen ist ein Känguru aus seinem gewohnten Umfeld ausgebüxt. Mehrere Passanten teilten der Polizei ab etwa 08.30 Uhr mit, dass das Tier im Ortsgebiet Ofterdingen frei umherhüpfen würde. Zwei Streifenbesatzungen und mehrere Mitbürger versuchten etwa zwei Stunden lang, das Tier, welches diverse Gärten inspizierte, zu lokalisieren und einzufangen. Durch die Unterstützung einer Tierärztin konnte das Känguru beruhigt und letztlich zurück in seinen Stall gebracht werden, wo es sich im Anschluss von seinem aufregenden Ausflug erholen konnte.

Balingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Zum Glück unverletzt ist eine 18-jährige Fahranfängerin geblieben, welche am Sonntagmorgen mit ihrem Kleinwagen auf der Rohrackerstraße unterwegs war. Gegen 03.30 Uhr kam die junge Frau alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Nachdem sich der Volkswagen aufstellte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam, konnte sich die Fahrerin selbständig befreien und den Notruf absetzen. Das Fahrzeug, an welchem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Bisingen (ZAK): Durch Aquaplaning verunfallt und überschlagen

Zu Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro ist es bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 kurz vor der Anschlussstelle Bisingen gekommen. Der Audi S4 verlor am Samstagmorgen, gegen 09.40 Uhr aufgrund von plötzlich auftretenden Wassermassen die Haftung, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 31-jährige Fahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Verunfallte verständigte selbständig ein Abschleppunternehmen, welches das Fahrzeug aus dem Grünstreifen neben der Bundesstraße bergen musste. Fremdschaden entstand lediglich an einem neben der Fahrbahn stehenden Verkehrszeichen. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Balingen für 40 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell