POL-RT: Einbruch; Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle; Brand; Auseinandersetzung

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat von Donnerstag auf Freitag in der Kiesstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen 18.30 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster Zutritt zum Gebäude einer Jugendorganisation. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem und stieß auf eine Geldkassette, aus der er Münzgeld mitgehen ließ. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Plochingen (ES): In der Öffentlichkeit onaniert (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Mal ist der Polizei am Freitagnachmittag ein Exhibitionist gemeldet worden. Kurz vor 13.30 Uhr entdeckte eine 29-jährige Spaziergängerin in einem Gebüsch in der Hindenburgstraße einen Mann, der offenbar onanierte. Die Frau lief anschließend davon und verständigte die Einsatzkräfte. Nur wenige Minuten später meldete sich eine weitere Fußgängerin bei der Polizei. Ihr war in der Tannenstraße, auf Höhe einer dortigen Schule aus Richtung der Hindenburgstraße ein Mann mit entblößtem Geschlechtsteil entgegengekommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Der Tatverdächtige wird als Mitte 40 Jahre alter, etwa 175 cm großer Mann beschrieben. Er hatte dunkle kurze und leicht graue Haare sowie einen graumelierten Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er mit einem roten Oberteil und einer roten Hose bekleidet. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 07153/307-0. (rn)

Nürtingen (ES): Radfahrer beim Aussteigen übersehen

Die kurze Unachtsamkeit eines Beifahrers ist einem Radfahrer am Freitagmorgen in Oberensingen zum Verhängnis geworden. Ein 27-Jähriger wollte kurz vor neun Uhr aus einem in der Grötzinger Straße abgestellten Lastwagen aussteigen. Beim Öffnen der Beifahrertür achtete er nicht auf den von hinten kommenden, auf dem Gehweg stadteinwärts fahrenden 22 Jahre alten Radler. Dieser stieß mit seinem Mountainbike gegen die Tür und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Wendlingen (ES): Siebmaschine in Brand geraten

Zum Brand einer Siebmaschine in einer Kompostierungsanlage sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmittag ausgerückt. Kurz vor zwölf Uhr hatte der Motor der Maschine aus noch unbekannter Ursache zu rauchen begonnen, kurze Zeit später stand das Gerät in Flammen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückt war, löschte die Flammen. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich angerückt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (rn)

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung

Ein 24-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Freitagvormittag in einer städtischen Unterkunft in der Felix-Wankel-Straße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der 24-Jährige kurz nach zehn Uhr von einem 29 Jahre alten Mitbewohner zur Ruhe ermahnt worden, als er plötzlich auf ihn eingeschlagen und in der Folge auch mit Geschirr nach dem 29-Jährigen geworfen haben soll. Die eingesetzten Beamten konnten die zwei Männer voneinander trennen und den 24-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-Jährige wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung gebracht. (rn)

Burladingen (ZAK): Von der Straße abgekommen

Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen ist eine 26-jährige Pkw-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Frau fuhr gegen 8.30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der K 7161 von Ringingen in Richtung Burladingen. Hier verlor sie aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault geriet über den Grünstreifen in eine abschüssige Wiese und überschlug sich dabei mehrfach. Die Fahrerin konnte sich trotz ihrer Verletzungen eigenständig aus dem stark beschädigten Auto befreien. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (sr)

