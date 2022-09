Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Renitenter Ladendieb, Vor Kontrolle geflüchtet, Einbruch in Baucontainer, Polizeibeamte angegriffen, Unfall beim Abbiegen



Nürtingen (ES): Renitenter Ladendieb

Nach einem Ladendiebstahl in der Europastraße hat ein mutmaßlicher Täter bei einer Polizeikontrolle durch sein aggressives Verhalten für Aufsehen gesorgt. Kurz vor 22 Uhr war der Polizei ein flüchtiger Ladendieb gemeldet worden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger nach einem Hinweis bei einer Sporthalle in der Mühlstraße durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Der offenbar stark alkoholisierte Mann verhielt sich aggressiv und ging sofort mit einer Glaskugel in der Hand auf die Beamten los. Diese setzten daraufhin Pfefferspray ein und brachten den Mann zu Boden. Da der Mann sich heftig wehrte und nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Das vermeintliche Diebesgut konnte sichergestellt werden. (sr)

Plochingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht nach einem bislang unbekannten Motorradfahrer, der in der Nacht zum Donnerstag ersten Erkenntnissen zufolge gleich zweimal vor der Polizei geflüchtet ist. Gegen 23.30 Uhr fiel der Mann zunächst in der Neckarstraße auf, als er bei Erkennen einer Kontrollstelle plötzlich wendete und mit überhöhter Geschwindigkeit über die Ulmer Straße in Richtung Reichenbach davonfuhr. Nach mehreren Kilometern verlor die hinterherfahrende Streife den Zweiradlenker in einem Wohngebiet in der Siegenbergstraße in Reichenbach aus den Augen. Etwa eine Stunde später konnte der Motorradfahrer auf der Neckarbrücke in Plochingen erneut festgestellt werden. Als er dort von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, gab er wieder Gas und flüchtete über die Esslinger Straße in Richtung Köngen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Bikers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (sr)

Filderstadt (ES): Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag einen Container auf einer Baustelle in der Reutestraße aufgebrochen und daraus Maschinen im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Durch ein aufgebrochenes Schloss verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Inneren des Containers und entwendeten daraus die Arbeitsgeräte. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Sieben-Höfe-Straße zugetragen hat. Gegen zehn Uhr waren die Beamten zur Unterstützung bei der Räumung einer dortigen Wohnung eingesetzt, als zwei 59 und 60 Jahre alte Nachbarn an der Anschrift erschienen. Während der renitente 60-Jährige der Wohnung verwiesen werden musste, warf der Jüngere Gegenstände aus der Wohnung. Als er daran gehindert werden sollte, schlug er einem Polizeibeamten ins Gesicht, worauf er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt wurden. Dabei trat der 59-Jährige in Richtung der Einsatzkräfte und traf einen der Beamten. Mit der Unterstützung weiterer Streifenwagenbesatzungen wurden sowohl der derzeitige Bewohner als auch seine beiden Nachbarn zunächst zum Polizeirevier gebracht. Dort wurde der nach ersten Erkenntnissen leichtverletzte 59-Jährige, der die Einsatzkräfte während der Fahrt beleidigt hatte, von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Zwei Polizeibeamte erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Das Polizeirevier Tübingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Hechingen (ZAK): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen bei Hechingen. Ein 57-Jähriger befuhr gegen 6.40 Uhr mit einem Hako Multicar samt Anhänger die L 410 von Rangendingen herkommend und ordnete sich an der Anschlussstelle Hechingen-Nord auf die dortige Linksabbiegespur zur B 27 ein. Trotz Gegenverkehrs bog er im Anschluss in Richtung Bundesstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem entgegenkommenden Peugeot einer 26-Jährigen und dem Anhänger des Gespanns. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell