POL-PDLD: Gommersheim - Diebstahl aus Lagerhalle

Aus einer Lagerhalle in der Röderstraße wurde aus einer Parzelle in den zurückliegenden Tagen Bauholz, drei Surfbretter sowie Werkzeug im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Wie die Unbekannten in die Halle gelangten, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

