Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, Pkw landet in Schaufenster

Reutlingen (ots)

Bad Urach-Hengen: Tödlicher Motorradunfall

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein 62 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem diesem bei Hengen die Vorfahrt genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Karfreitag gegen 12.35 Uhr ein 25-jähriger VW-Golf-Lenker aus Richtung Ortsmitte kommend die Böhringer Straße in Richtung L245. Beim Einfahren in die L245 missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Motorrades, woraufhin der 62-jährige Motorradlenker in die Fahrerseite des VW-Golfs prallte. Durch den Aufprall wurde der 62-jährige auf die Straße geschleudert, wo er in der Folge von seiner 59-jährigen nachfolgenden Begleiterin mit deren Motorrad überrollt wurde. Trotz aller Bemühungen durch Rettungsdienst und Notarzt verstarb der 69-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein Notfallseelsorger betreute die Unfallbeteiligten vor Ort. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die L245 war für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen mit einbezogen.

Ostfildern-Nellingen (ES): Fahrzeug landet in Schaufenster

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Freitagvormittag gegen 11.40 Uhr gekommen. Die 80-jährige Fahrerin eines VW T-Roc befuhr zunächst den Kreisverkehr der Hindenburgstraße / Esslinger Straße und verwechselte dann vermutlich das Gas- und Bremspedal, kam von der Fahrbahn ab und prallte in ein Schaufenster. Durch den Aufprall zogen sich die Fahrerin sowie ihr 79-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell