Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Einbruch, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Rollerfahrer verletzt

Vermutlich in Folge eines Fahrfehlers ist ein Rollerfahrer am Samstagvormittag auf der Landesstraße 387 zwischen Holzelfingen und Unterhausen gestürzt. Gegen 11.15 Uhr befuhr der 20-Jährige mit seinem Roller der Marke Piaggio die L 387 in Richtung Unterhausen, als vor ihm ein Pkw verkehrsbedingt bremsen musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Rollerfahrer ebenfalls seine Fahrt zu verlangsamen, bremste allerdings zu stark, sodass sein Vorderrad blockierte und er gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung fuhr. Anschließend überschlug er sich mit samt des Rollers, landete auf der Schutzplanke und rutschte auf dieser entlang. Hierbei zog sich der Gestürzte leichte Verletzungen zu, aufgrund derer er mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht wurde. An Roller und Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Esslingen (ES): Unfallflüchtiger ermittelt

Nach einem Verkehrsunfall, welcher sich in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Straße ereignet hat, konnte der verantwortliche Fahrzeuglenker nachträglich ermittelt werden. Ein Anwohner hatte am Samstagvormittag, gegen 9 Uhr, ein umgefahrenes Verkehrszeichen bei der Polizei gemeldet, woraufhin die Beamten an der Unfallörtlichkeit neben mehreren Fahrzeugteilen auch das vordere Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges auffinden konnten. Der 46-jährige Fahrzeughalter konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und räumte ein, den Schaden verursacht zu haben. Da sich Hinweise ergaben, dass er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Hochdorf (ES): Kind von Pkw erfasst

Am Samstagnachmittag ist es in der Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt wurde. Um 14.15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW Golf die Durchfahrtsstraße in Richtung Notzingen. Auf Höhe des Ortsausganges rannte ein 8-jähriges Mädchen hinter einem Bus auf die Fahrbahn, um diese zu queren. Der 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zur Kollision mit dem Kind. Die 8-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Esslingen (ES): Kaminbrand

Am Samstagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, ist es in einem Wohngebäude in der Kreuzstraße zu einem Kaminbrand gekommen. Der Brand wurde durch die Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht. Nach einer Überprüfung des Kamins konnte Entwarnung gegeben werden. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug vor Ort, verletzt wurde jedoch niemand. Ob Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Esslingen-Berkheim (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus im Mooräckerweg ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen Freitag, 11.30 Uhr und Samstag, 12 Uhr hebelte der Unbekannte die Balkontür auf und drang so in die Wohnung ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter jedoch nichts. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.

Nürtingen (ES): Unfall bei Überholvorgang

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagnachmittag auf der Metzinger Straße (Bundesstraße 313) zwischen Stadtbrücke und Abzweigung Südumgehung gekommen. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes EQA die zweispurige Bundesstraße ortsauswärts von Nürtingen in Richtung Metzingen. Kurz vor der Abzweigung Südumgehung wechselte der 49-Jährige auf den linken Fahrstreifen und überholte eine 29-jährige Audi-Fahrerin. Als sich beide Pkw auf gleicher Höhe befanden, kollidierte der Mercedes mit dem Fahrzeugheck eines verkehrsbedingt wartenden Opels Corsa, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur Richtung Südumgehung eingeordnet hatte. Nach dem Aufprall wurde der Mercedes nach rechts abgewiesen und kollidierte zudem noch mit dem Audi. Die 29-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes und die 54-jährige Opel-Fahrerin blieben unverletzt.

Mössingen (TÜ): Brand von Sperrmüll

Zu einem Brand am Sportplatz in Belsen sind die Einsatzkräfte am Samstagabend ausgerückt. Gegen 21.45 Uhr war dort Sperrmüll, welcher neben einem Altglascontainer abgestellt war, aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch die entstandene Hitze begann es auch aus dem Container zu rauchen. Die Feuerwehr, die mit einem Löschfahrzeug anrückte, konnte die Flammen jedoch schnell löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Rottenburg (TÜ): Schuppen und Holzstapel in Brand gesetzt

Der Brand mehrerer Holzstapel und zweier Lagerschuppen in Oberndorf hat in der Nacht zu Sonntag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Gegen Mitternacht wurde über die Integrierte Leitstelle Tübingen im Schwester-Salaberga-Weg ein Brandgeschehen gemeldet. Vor Ort stellte die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf, welche mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, den Brand von zwei Schuppen und mehreren Holzstapeln fest. Durch die Flammen wurden außerdem mehrere Gartengeräte in Mitleidenschaft gezogen. Das Übergreifen der Flammen auf in der Nähe befindliche Wohngebäude und Bäume konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifen und eines Polizeihubschraubers verlief negativ. Ob ein Zusammenhang mit zurückliegenden Bränden im Bereich Ammerbuch besteht, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

Tübingen (TÜ): Mann angegriffen

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, welcher sich am Samstagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße zugetragen hat. Ein 20 Jahre alter Mann stellte gegen 17.45 Uhr seinen Audi Q5 in der Konrad-Adenauer-Straße ab und unterhielt sich mit seiner auf dem Beifahrersitz befindlichen 16-jährigen Begleiterin, als ein Audi und ein Pkw bislang unbekannter Marke vorfuhren. Aus den beiden Fahrzeugen stiegen mehrere Personen aus, welche den 20-Jährigen aus dessen Auto zogen, auf ihn einschlugen und ihn traten. Im Anschluss daran flüchteten die Täter mit den beiden Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Durch den Angriff erlitt der 20-Jährige mehrere leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Dotternhausen (ZAK): Brand in Zementwerk

Am Samstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, ist es in einem Zementwerk in der Dormettinger Straße zu einem Brand gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte sich Kohle, welche in dem Vorbehälter eines Kohlesilos gelagert war, aus bislang unbekannter Ursache selbst entzündet, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr, welche mit insgesamt neun Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell