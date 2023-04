Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Motorroller entwendet, Schlägerei, Wohnungseinbrecher gestört, brennende Motorradbatterie

Reutlingen

Motorroller entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 03.00 Uhr und Sonntag, 12.00 Uhr ist ein mittels Lenkradschloß gesicherter Motorroller entwendet worden. Der Roller der Marke Aprilia sr 50 hat eine rot -blaue Sonderlackierung der sogenannten "Spiderman-Edition" und trägt das Versicherungskennzeichen 526 VIF. Er hat einen Zeitwert von etwa 600 Euro und war auf dem Fahrradabstellplatz eines Gebäudes in der Frankfurter Straße abgestellt.

Mehrstetten (RT): Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 35 -jähriger Fahrradfahrer am Ostersonntag vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Er war gegen 20.10 Uhr auf der Ulmer Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. An seinem Fahrrad entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Esslingen (ES): Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Am Sonntag gegen 05.40 Uhr ist es im Rahmen der Abwanderung einer Veranstaltung aus einer Diskothek in der Kollwitzstraße zu einer zunächst verbalen und dann handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. An der Schlägerei waren insgesamt etwa 20 Personen beteiligt. Mehrere Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Esslingen war mit mehreren Streifen im Einsatz, um die Schlägerei zu beenden. Nachfolgend wurden einige Beteiligte zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier in Esslingen verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Beteiligten werden vom Polizeirevier Esslingen geführt und dauern an.

Dettingen unter Teck (ES): Vorrang missachtet, zwei leicht Verletzte

Am Ostermontag um 00.05 Uhr ist es auf der B 465 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt worden sind. Der 21 -jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die B 465 aus Owen kommend in Richtung Kirchheim/Teck und wollte auf Höhe Dettingen an der Teck nach links in die Nikolausstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Pkw Cupra Formentor, der von einem 42 -Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der VW Golf auf eine Verkehrsinsel abgewiesen wurde, wo er an einem Ampelmast mit Andreas-Kreuz zum Stillstand kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 43.000 Euro. Sie mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Kusterdingen-Wankheim (TÜ): Wohnungseinbrecher gestört

Am Ostersonntag um 15.35 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, das Küchenfenster eines Hauses in der Römerstraße aufzuhebeln. Hierbei wurde er von der Wohnungsinhaberin bemerkt und flüchtete im Anschluss über den Garten des Nachbargebäudes. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.

Hechingen-Boll (ZAK): Feuerwehreinsatz wegen brennender Batterie

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Ostermontag um 00.19 Uhr in der Semdachstraße gekommen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte einem aus dem Keller bis ins Obergeschoß ziehenden stechenden Gasgeruch und verständigte hierauf die Feuerwehr. Diese konnte eine brennende Motorradbatterie als Ursache feststellen, welche im Keller an ein Ladegerät angeschlossen war. Sie brachte die Batterie ins Freie und setzte sie zum Abkühlen in ein Wasserbad. Im Anschluss wurde das Gebäude, an welchem ansonsten kein Sachschaden entstand, durch die Feuerwehr durchgelüftet. Ein Hausbewohner wurde wegen dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

