Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Warnung vor Hundeködern

Reutlingen (ots)

Dußlingen (TÜ): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Straße Kugelwörth ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Kurz vor zwei Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über die aufgehebelte Haupteingangstür ins Innere. Dort öffnete der Unbekannte weitere Türen und löste hierbei einen Alarm aus. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung hat der Polizeiposten Gomaringen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Burladingen (ZAK): Einbrecher entwendet Baumaschinen

Auf hochwertige Baumaschinen hatte es ein Einbrecher abgesehen, der über Ostern auf das Gelände der Kläranlage Burladingen eingedrungen ist. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, über einen gewaltsam geöffneten Maschendrahtzaun auf das Areal in den Weiherwiesen. Dort brach er einen von mehreren Baucontainern auf und nahm Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro mit. Da nur einer von den Baucontainern aufgebrochen wurde, kann es sein, dass der Täter möglicherweise gestört wurde. Auf dem Gelände der Kläranlage werden derzeit Baumaßnahmen durchgeführt. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Haigerloch-Trillfingen (ZAK): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In das Rathaus, eine Schule, ein Schützenhaus und eine Bäckerei in Trillfingen ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Gewaltsam verschaffte sich der Unbekannte über die Türen Zutritt zu den jeweiligen Gebäuden. Darin brach er weitere Türen, Schränke und Schubladen auf und stahl daraus Bargeld. Im Schützenhaus und der Bäckerei machte sich der Einbrecher zudem an Tresoren zu schaffen. Aus diesen wurde nichts entwendet. Auch in ein Backhaus war in der Nacht offenbar versucht worden, einzubrechen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Haigerloch hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Zusammenhang der Fälle aus. Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07474/95008-0, zu melden. (rn)

Albstadt (ZAK): Warnung vor gefährlichen Hundeködern

Ein Hund hat am Montag vermutlich einen Giftköder gefressen und musste aufgrund der Folgen eingeschläfert werden. Ein Mann war im Lauf des Tages mit seinem Vierbeiner auf einem Weg im Bereich der Ehestetter Höfe zwischen Ebingen und Straßberg unterwegs. Dort soll das Tier etwas aufgenommen und gefressen haben. Als sich der Zustand des Vierbeiners wenig später verschlechterte, brachte ihn sein Herrchen in eine Tierklinik. Dort wurden schwere Vergiftungserscheinungen diagnostiziert. Der Hund musste eingeschläfert werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät Hundebesitzern in diesem Zusammenhang, ihre Tiere beim Gassi gehen möglichst an die Leine zu nehmen und darauf zu achten, dass sie keine herumliegenden Gegenstände fressen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell