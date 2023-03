Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Unfälle, Feuerwehreinsatz und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montag gegen 10:25 Uhr wollte ein 79-jähriger VW-Fahrer von der Aubergstraße in Fahrtrichtung Unterspeltach abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Hyundai einer 32-Jährigen, welche von Onolzheim in Richtung Jagstheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht, die Hyundai-Fahrerin schwer verletzt. Beide wurden in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Zwischen 2:00 Uhr und 8:00 Uhr am Sonntag beschädigten Unbekannte die Eingangstür einer Shishabar in der Bahnhofstraße. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Unfall in Kreuzungsbereich II

Gegen 9:45 Uhr am Montag wollte eine 60 Jahre alte VW-Fahrerin von der Milchgrundstraße nach links in Richtung Hessental abbiegen. Hierbei übersah sie den Ford Focus einer 69-Jährigen, welche die L 1055 aus Hessental kommend in Fahrtrichtung Michelbach/Bilz befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Montag, 7:00 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude in der Eugen-Heller-Straße. Dabei entwendeten die Einbrecher aus dem Gebäude und aus einem Fahrzeug Spezialgeräte im fünfstelligen Wert.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich mit Hinweisen zu den Einbrechern unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Oberrot: Feuerwehreinsatz

Gegen 17:35 Uhr kam es am Montag in einem Sägewerk in der Eugen-Klenk-Straße zu einem Brand im Bereich einer technischen Anlage. Die Feuerwehr Oberrot, welche mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte diesen schnell löschen. Zur Brandursache wurden Ermittlungen aufgenommen.

Gaildorf: Einbruch in Wohngebäude

Unbekannte verschafften sich am Montag gegen 0:45 Uhr Zutritt zu einem Wohngebäude in der Bahnhofstraße. Derzeit liegen jedoch keine Erkenntnisse vor, dass Gegenstände entwendet wurdne.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 95090 mit Hinweisen zu melden.

