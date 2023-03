Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle und Gebäudebrand

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Wärmepumpe entwendet

Zwischen Freitagabend 22 Uhr und Samstagmorgen 08 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zu einem Baustellengelände in der Kelterstraße und entwendeten dort eine Wärmepumpe, welche auf dem Parkplatz des Baugeländes abgestellt war. Da das Diebesgut entsprechend schwer war, geht die Polizei davon aus, dass dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 41798 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Auenwald: Versuchter Einbruch in Scheune

Ein Dieb versuchte zwischen Dienstag, dem 07.03. und Montag dem 20.03 in eine Scheune auf einem Grundstück in der Mühlstraße zu gelangen. Hierzu beschädigte er zunächst einen Zaun auf dem Grundstück und versuchte anschließend eine Türe zu der Scheune aufzuhebeln. Dies gelang dem Langfinger nicht. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Weissach im Tal bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Zeugenhinweise.

Backnang: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstagnachmittag 15 Uhr und Montagnachmittag 16:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Wohnhaus im Größeweg. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und verließ das Gebäude wieder. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Sulzbach an der Murr: Gebäudebrand

Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 5 Uhr kam es in der Schloßgasse aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr kam mit insgesamt neun Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Gebäude. Die B14 musste während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden.

Eine männliche Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe, zudem wurde durch das Löschwasser der unter dem Gebäude liegende Keller, der zu einer Gaststätte gehört und als Veranstaltungsraum genutzt wurde, beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

