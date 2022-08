Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto überschlägt sich in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (19.08.2022, 08:15 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die 57-Jährige war mit ihrem Hyundai auf der Jägerhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Hermannshöhe stieß sie mit einem geparkten Skoda zusammen. Diesen schob sie vor ein Hydrantenschild. In der Folge überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf der Gegenfahrspur auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 22.300 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Jägerhofstraße zwischen Hermannshöhe und Graf-Adolf-Straße gesperrt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell