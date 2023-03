Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtragsmeldung nach Einbruch mit geflüchteten Tätern - Versuchter Einbruch - Festnahmen nach Telefonbetrug

Aalen (ots)

Urbach: Nachtragsmeldung nach Einbruch mit geflüchteten Tätern

Am Freitag gegen 10:30 Uhr versuchten Diebe in ein Wohnhaus im Neumühleweg einzubrechen (siehe u.a. PM vom 17.03.2023). Im Rahmen der Fahndung wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger, gegen den bereits zwei Haftbefehle wegen ähnlicher Delikte vorlagen, festgenommen. Er wurde noch am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt, diese setzte die bestehenden Haftbefehle in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 17.03.2023, 11:38 Uhr:

Urbach: Einbrecher gingen nach Tatbegehung flüchtig

Die Polizei fahndet derzeit nach mehreren flüchtigen Einbrechern. Diese sollen versucht haben, gegen 10.30 Uhr in ein Wohnhaus im Neumühleweg einzubrechen. Den ersten Informationen zufolge sollen drei Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet sein, nach denen momentan mit starken Polizeikräften gesucht wird. Hierzu sind mehrere Polizeistreifenwagen, ein Polizeihubschrauber aber auch Polizeihunde im Einsatz. Möglicherweise könnte auch ein mittelgrauer Pkw Audi Limousine in Tatzusammenhang stehen, der in Tatortnähe aufgefallen sei. Die Polizei Schorndorf nimmt Hinweise zum Tatgeschehen und insbesondere auf die flüchtigen Personen unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Obstladen in der Siemensstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Ladengeschäft, verursachten aber beim Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Telefonbetrug

Telefonbetrüger nahmen am Mittwoch, dem 08.03.2023, telefonisch Kontakt zu einer Dame aus Fellbach auf. Dieser gaukelten sie am Telefon vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei und dabei der Verdacht entstanden sei, dass die Frau ebenfalls Opfer eines Eigentumsdelikts werden könnte. Weiter boten die Betrüger, welche sich als Polizei ausgaben, an, dass sie das Bargeld ihres Opfers in Verwahrung nehmen würden. Hierauf kamen der Seniorin Zweifel und sie verständigte die richtige Polizei. In der Folge stellte sie am vergangenen Freitag vermeintliches Gold mit einem vermeintlich hohen fünfstelligen Wert vor ihrer Haustür ab, das in der Folge von zwei Männern abgeholt wurde. Die Übergabe wurde durch zivile Spezialkräfte überwacht und die beiden Geldabholer in der Folge festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 32 Jahren und 29 Jahren wurden anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, weshalb die beiden Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache dauern an.

