Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallverursacherin gesucht - Reifen zerstochen - Flaschen aus Parkhaus geworfen - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfall verursacht und weitergefahren

Kurz nach 22 Uhr am Sonntagabend befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Audi die B 29 zwischen Oberalfingen und Aalen. Vor der Abfahrt Hüttlingen überholte ein 20-Jähriger - trotz eines dort geltendem Überholverbots - den Audi des 33-Jährigen auf der Linksabbiegespur. Um während des Überholvorganges die Kollision mit einer Verkehrsinsel zu vermeiden, zog der 20-Jährige auf die Geradeausspur, wobei er den Audi des 33-Jährigen streifte. Ohne anzuhalten fuhr er anschließend davon. Der 33-Jährige folgte dem Fahrzeug des Unfallverursachers und konnte diesen dann in der Straße "Im Burren" zum Anhalten bewegen.

Aalen: Flaschen aus Parkhaus geworfen

Fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren warfen am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr Flaschen vom Parkdeck 5 des Parkhauses in der Caroline-Fürgang-Straße auf die Fahrbahn. Ein Zeuge, der dies beobachtet hatte, verständigte die Polizei, welche das Parkhaus mit mehreren Kräften umstellte und die Jugendlichen hierbei feststellen und kontrollieren konnten. Die fünf durften dann nach einem belehrenden Gespräch die Scherben zusammenkehren und entsorgen. Gegen alle fünf wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 62-Jähriger sein Motorrad am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr am Kreisverkehr in der Ulmer Straße anhalten. Ein 55-Jähriger, der mit seinem Mercedes Benz hinter dem Zweirad stand, fuhr los, als auch der Motorradfahrer anfuhr, wobei er jedoch auf das Zweirad auffuhr. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Mögglingen: Fahrzeug steckte fest

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf die B 29 zwischen Mögglingen und dem Essinger Bahnhof, wo er mit dem Pkw von der Straße abkam und einen Erdhügel hinauffuhr. Als er daraufhin nicht weiterkam, versuchte der 21-Jährige seitlich mit dem Fahrzeug auf die Straße zurückzufahren, was ihm jedoch nicht gelang, weshalb der VW in einer Erdmulde hängenblieb. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer verständigte daraufhin die Polizei. Diese stellte während der Aufnahme des Sachverhaltes fest, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Der 21-Jährige musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen-Dewangen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 57 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr ereignete. An der Einmündung Fachsenfelder Straße / Leintalstraße setzte er zum Überholen eines BMW an, wobei er übersah, dass dieser den Blinker gesetzt hatte und nach links abbiegen wollte. Beim daraufhin folgenden seitlichen Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Neresheim: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Beim Abbiegen an der Einmündung Schloßstraße / Goethestraße geriet ein 72-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug am Samstagmorgen gegen 10 Uhr zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo er den Fiat eines 71-Jährigen streifte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall am Samstagmittag. Gegen 13.40 Uhr befuhr er mit seiner Yamaha die Landesstraße 2033 zwischen dem Härtsfeldsee und der Abzweigung in Richtung Kloster Neresheim. Wegen eines Fahrfehlers kam er dabei mit seinem Motorrad von der Straße ab und stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Glastür eingetreten

Eine Verletzung am Bein, die im Krankenhaus behandelt werden musste, erlitt ein 35-Jähriger als er die Scheibe einer Wohnzimmertür eintrat. Bereits am Samstagabend war es in einer Wohnung in der Dalkinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 75-Jährigen gekommen, die sich wohl am Sonntagvormittag fortgesetzt hat. Im Rahmen der Streiterei erlitt auch der 75-Jährige leichte Verletzungen. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurde festgestellt, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl besteht. Er wurde daher mit zur Dienststelle genommen.

Ellwangen: Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines weißen Audi A4, der auf einem Parkplatz im Schönen Graben abgestellt war, wurden zwischen Samstagabend 22.30 Uhr und Sonntagmorgen 6.30 Uhr von Unbekannten zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacherin gesucht

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf einem Feldweg, kurz nach der Abzweigung Hornberg in Richtung Degenfeld, ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Zeugen sucht. Gegen 16.50 Uhr fuhr die bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Mercedes Benz S-Klasse auf den stehenden Renault eines 55-Jährigen auf, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der 55-Jährige und sein Begleiter stiegen aus, um mit der Unfallverursacherin Kontakt aufzunehmen. Diese jedoch beschleunigte ihr Fahrzeug und fuhr ein zweites Mal auf den Renault auf, wobei sie diesen rund 10 Meter vor sich herschob, ehe er eine Böschung hinabrollte. Die Unbekannte musste hierzu - Zeugenaussagen zufolge - stark Gas geben. Der Renault rollte noch rund 40 Meter weiter, ehe er letztlich zum Stehen kam. Die Unbekannte, die als ca. 30 Jahre alt mit braunen langen Haaren beschrieben wird, fuhr in Richtung Degenfeld davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder auch Spaziergänger, denen der schwarze Mercedes auf dem Feldweg aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell