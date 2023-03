Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Verkehrsunfälle - Zimmerbrand - Polizist angespuckt - Gerangel nach versuchtem Ladendiebstahl - Motorradfahrer nach Straßenrennen kontrolliert - u.a.

Weinstadt-Schnait: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Lenaustraße ein und dursuchte dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Bargeld, Münzen und Schmuck im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 13:40 Uhr die Schlichtener Straße in Richtung Schlichten entlang. An der Kreuzung Schlichtener Straße / Ebersbacher Weg wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 39 Jahre alten Rennradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rennradfahrer, der einen Helm trug, zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Waiblingen-Hohenacker: Auto zerkratzt

Am Samstag im Zeitraum zwischen 0:30 Uhr und 10 Uhr wurde die Motorhaube eines in der Straße "Im Guckvor" geparkten Skodas zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12.03.2023 und Sonntag, 19.03.2023 versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Nordhaldenstraße einzubrechen. Die Täter gelangten glücklicherweise nicht ins Innere des Wohnhauses, sodass auch nichts gestohlen wurde. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden-Birkmannsweiler: Frau spuckt Polizist an

Ein Anwohner der Silcherstraße verständigte am Sonntagmittag die Polizei, da seine Bekannte dessen Wohnung nicht verlassen wollte. Nachdem der 49 Jahre alten Frau von den Beamten ein Platzverweis erteilt wurde, spuckte diese einen der Polizisten an und beleidigte ihn zudem. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf-Oberberken: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag Zugang zu einem Wohnhaus in der Helfensteinstraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Zimmerbrand

Mit insgesamt acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr zu einem Zimmerbrand aus. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es im ersten Obergeschoss einer Wohnung in der Grabenstraße zum Brandausbruch. Das Zimmer brannte komplett aus, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Mehrfamilienhauses verhindern. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Fellbach: Gerangel nach versuchtem Ladendiebstahl

Am Samstagnachmittag steckte ein Mann in einem Ladengeschäft in der Stuttgarter Straße mehrere Waren in eine Gefriertasche und passierte mit dieser den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als er dort von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgehalten wurde, kam es zwischen dem Mann und der 49-jährigen Verkäuferin zu einem Gerangel. Ein 24-jähriger Mann kam hinzu und wollte den Ladendieb ebenfalls festhalten und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Ladendieb konnte im Anschluss aus dem Geschäft flüchten noch bevor die Polizei eintraf. Es soll sich bei ihm um einen etwa 45- bis 50-jährigen Mann handeln, welcher etwa 175 cm groß sei und schlanke Beine aber einen fülligen Oberkörper habe. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Strickmütze und hatte einen schwarzen Vollbart. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kernen im Remstal: Motorradfahrer nach Straßenrennen kontrolliert

Zwei Motorradfahrer im Alter von 40 Jahren und 36 Jahren waren am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr auf der B14 von Fellbach in Richtung Waiblingen unterwegs. Auf dortiger Strecke beschleunigten sie ihre Motorräder derart, dass sie sich vermutlich ein Straßenrennen lieferten. Eine eingesetzte Polizeistreife bemerkte dies und kontrollierte die beiden Verkehrsteilnehmer in der Folge. Die Führerscheine der beiden Verkehrsrowdys wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Verkehrsteilnehmern, welche durch die Fahrweise der beiden Motorradfahrer gefährdet wurden.

Fellbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer die Höhenstraße in Richtung der Stuttgarter Straße und wollte an einer Kreuzung nach links in die Wilhelm-Pfitzer-Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 26-jährige Mercedes-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Mercedes ins Schleudern geriet und im Kreuzungsbereich stehen blieb. Der BMW kam ebenfalls ins Schleudern und krachte in einen auf der Wilhelm-Pfitzer-Straße fahrenden 34-jährigen VW-Fahrer. Durch den Unfall wurden die Fahrerin des Mercedes, sowie der VW-Fahrer und eine 10-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 100 000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Während der Fahrt eingeschlafen

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die L1066 in Bartenbach in Richtung Murrhardt. Dabei schlief er während der Fahrt ein und krachte in einen entgegenkommenden 46-jährigen Lkw-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden hierdurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

