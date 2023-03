Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Kaminbrand löste Feuerwehreinsatz aus

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in Hinterbüchelberg in einem Fachwerkhaus zu einem Kaminbrand. Da hierbei auch ein Holzbalken im ersten Stock zu glimmen begann, musste die Feuerwehr Murrhardt, die mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, die dort befindliche Wand zum Löschen öffnen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Kleinaspach: Thuja-Hecke und Papiercontainer angezündet

Am Sonntagmorgen, gegen 02:39 Uhr, kam es in der Scheffelstraße in Kleinaspach zum Brand einer Thuja-Hecke. Die eintreffende Polizeistreife konnte gemeinsam mit dem Hausbesitzer die Ausbreitung des Brandes durch erstes Löschen mit dem Wasserschlauch und einem Feuerlöscher verhindern. Gegen 02:42 Uhr, kam es zu einem Brand bei der Hartwaldhalle in der Rielingshäuser Straße. Dort hatte es ein öffentlicher Papiercontainer entzündet. Der Container brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr Aspach, die mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort war, konnten beide Brände gelöscht werden. Die Polizei geht davon aus, dass beide Brände absichtlich gelegt wurden und hat daher die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden.

Auenwald: Pkw überschlägt sich - Fahrer flüchtig

Am Samstagabend, gegen 20:47 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem VW Golf die Bergstraße in Auenwald und verlor hierbei unterhalb des Schlosses die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Im Anschluss blieb es im Straßengraben liegen und wurde dort von einem Passanten aufgefunden. Dieser verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten, fehlte von der Person, welche den Golf lenkte, jede Spur. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Sachschaden an dem VW Golf beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die B 14 von Sulzbach Richtung Berwinkel. In einer Rechtskurve, der Fischbachkurve, verlor er die Kontrolle über die Maschine und kam nach links von der Straße ab. Dort stieß er gegen einen Leitpfosten und prallte gegen die Böschung. Im Anschluss kam er wieder auf der Straße zum Liegen. Durch den Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Welzheim: Giftköder ausgelegt

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, meldete ein Anwohner der Tilsiter Straße, dass er soeben in diesem Bereich ausgelegte Giftköder festgestellt habe. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurden die Giftköder sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Schorndorf: Motorradfahrer übersehen

Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer den Kreisverkehr bei Schorndorf in Richtung Haubersbronn. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des, im Kreisverkehr, befindlichen 17-Jährigen KTM-Fahrers. Dieser kommt beim nachfolgenden Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt. Sachschaden: 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell