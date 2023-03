Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht in Bopfingen

Aalen (ots)

Bopfingen/Kerkingen: Stoßstange an Unfallort zurückgelassen

Am Samstag gegen 05:00 Uhr wurden durch eine Verkehrsteilnehmerin Fahrzeugteile gemeldet, die in der Ortsdurchfahrt von Kerkingen auf der Straße lagen. Die Überprüfung durch eine Streife ergab, dass sich dort ein Unfall ereignet hatte und der Unfallverursachende sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Da das Unfallfahrzeug jedoch seine Stoßstange samt Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hatte, konnte der Fahrzeugbesitzer zeitnah aufgesucht werden. Dort konnte auch der zum Unfallzeitpunkt verantwortliche Fahrzeuglenker ermittelt werden. Da dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell