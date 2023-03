Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen, Unfall

Aalen (ots)

Langenburg-Atzenrod: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 6:00 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Blaufelder Straße aufgebrochen und die Tabakwaren, sowie das darin befindliche Bargeld entwendet. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an dem Automaten.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Schwäbisch Hall: Unfall am Kreisverkehr

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es am Kreisverkehr an der Hessetaler Straße/ Einkornstraße kam es zu einem Unfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem BMW die Hessentaler Straße in Richtung des Kreisverkehrs. An der Einmündung übersah er einen VW Passat eines 65-Jährigen mi Kreisverkehr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

